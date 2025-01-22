Electronic Arts планирует выпустить новую стратегическую игру по «Звездным войнам»
Согласно утечке отлично известного источника Timur222, представление стратегической игры по «Звездным войнам», разрабатываемой совместно Respawn Entertainment и Bit Reactor, запланировано на период с 18 по 20 апреля 2025 года. В это время в Японии будет проводиться фестиваль Star Wars Celebration и эта информация выглядит достаточно правдоподобной. Утечка также указывает на то, что игра будет доступна для платформ Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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