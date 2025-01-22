Согласно утечке отлично известного источника Timur222, представление стратегической игры по «Звездным войнам», разрабатываемой совместно Respawn Entertainment и Bit Reactor, запланировано на период с 18 по 20 апреля 2025 года. В это время в Японии будет проводиться фестиваль Star Wars Celebration и эта информация выглядит достаточно правдоподобной. Утечка также указывает на то, что игра будет доступна для платформ Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.