Несмотря на то, что цена 449 долларов кажется разумной для характеристик новой консоли, нужно относиться к этим утечкам с осторожностью.

Nintendo сообщила официальную информацию о новой игровой консоли Nintendo Switch 2, однако цена продолжает оставаться тайной. Недавно известный информатор @Shpeshal_Nick опубликовал утечку, ссылаясь на источник, который предположительно может знать точную стоимость устройства. Согласно информации, Nintendo Switch 2 будет выпущена по цене $499, что является значительным увеличением по сравнению с первым поколением, продававшимся за $299,99. Отмечается, что стартовая цена включает комплект игры Mario Kart, стоимость которой составляет около $50. Без игры цена новой консоли составит $449.

Хотя стартовая цена в $449 может показаться разумной на фоне технических характеристик Nintendo Switch 2, следует относиться к этой утечке с определенной осторожностью. Компания пока не подтвердила информацию о цене, предпочитая оставить это вопросом для Nintendo Direct, где будет представлена дополнительная информация о новой консоли.



Nintendo Switch 2 был представлен официально, и, несмотря на то что цена все еще держится в секрете, утечка информации подтверждает возможность продажи консоли по цене $499. В прошлых отчетах говорилось о стоимости в $399, поэтому увеличение цены вызывает определенное неудовольствие у фанатов. Однако следует учесть, что стартовая цена включает игровой комплект Mario Kart стоимостью $50, так что фактическая цена без этой игры составит $449.