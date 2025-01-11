Компания Apple продолжает расширять свое производство в США, сотрудничая с TSMC.

Компания TSMC начала производство 4-нм чипов S9 для Apple Watch на своем заводе в Аризоне, США. Это расширение производственного присутствия Apple в США, где она постепенно добавляет все больше чипов к своей текущей производственной линии, основным поставщиком которой является TSMC. Чипы S9 для Apple Watch будут производиться на заводе TSMC в Аризоне и они будут иметь те же характеристики, что и чип A16 Bionic, который уже производится на том же заводе.

Согласно информации, полученной от технологического обозревателя Тима Калпана, TSMC производит чипы S9 для Apple Watch по технологии "система в упаковке" (SiP) недалеко от Финикса, Аризона. Этот чип уже был выпущен вместе с Apple Watch Series 9 в 2023 году. Он является очередным чипом Apple, который производится на заводе TSMC в США, присоединившимся к чипам A16 Bionic для iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые также производятся на том же заводе.

Apple начала производство чипов в США в сентябре прошлого года и хотя чип S9 для Apple Watch является более старым, компания все равно использует его в своих продуктах. Это расширение производственного присутствия компании в США позволяет ей иметь больший контроль над процессом производства и сократить зависимость от других стран.