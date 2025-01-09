Этот чипсет имеет много общего с более дорогими моделями Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, но отличается некоторыми характеристиками

Компания Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon X на выставке CES 2025, который претендует на сегмент ультрадоступных ноутбуков стоимостью $600. Этот чипсет будет иметь те же возможности нейронных вычислений (NPU), что и более дорогие модели Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.

Одной из ключевых особенностей Snapdragon X является его 8-ядерная конфигурация, состоящая из четырех производительных и четырех эффективных ядер. Частота процессора достигает 3,00 ГГц, а общий кэш составляет 30 МБ. Благодаря этим характеристикам, новый чипсет обеспечивает улучшенную производительность в однопоточных и многопоточных приложениях.

Важно отметить, что Snapdragon X будет доступен в ноутбуках с ценой около $600. Данное решение от Qualcomm включает в себя готовую инфраструктуру для работы с различными OEM-производителями, помогая им в создании доступных моделей.

Основная конкуренция на рынке ARM-платформ состоит из более дорогих моделей Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Однако, новый чипсет Snapdragon X от Qualcomm позволяет компании расширить свое присутствие на рынке ультрадоступных ноутбуков. Благодаря более низкой цене, данный чипсет предоставляет возможность потребителям получить оптимальный баланс производительности и стоимости, сравнимый с более дорогими моделями.

