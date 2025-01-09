Монитор обладает цветовым охватом до 99,5%.

В ходе выставки CES 2025 корейский производитель LG представил свой новый монитор UltraFine 6K, который стал первым в мире монитором с разрешением 6K и поддержкой стандарта Thunderbolt 5. Этот монитор отличается не только высоким разрешением, но и широким цветовым охватом - до 99,5% в гамме Adobe RGB и 98% в гамме DCI-P3.

LG UltraFine 6K также привлекает внимание своим изящным и современным дизайном, напоминающим монитор Pro Display XDR от Apple. С помощью интерфейса Thunderbolt 5 он совместим с новыми моделями Mac, оснащенных интерфейсом M4, что позволяет обмениваться данными с высокой скоростью и подключать несколько устройств одновременно.

Подробности о технических характеристиках и возможностях монитора пока не публиковали, однако уже известно, что он оснащен 32-дюймовой панелью. Также преимуществом монитора является возможность избежать необходимости калибровки UltraFine 6K, что очень важно для профессионалов, занимающихся созданием контента.