APU Ryzen Z2 серии будет совместим с различными платформами и будет доступен на всех уровнях, начиная от начального и до high-end конфигураций

Компания AMD объявила о запуске новой серии APU Ryzen Z2 для игровых портативных компьютеров. Линейка будет включать модели Z2 Extreme, Z2 и Z2 Go, и будет охватывать различные уровни конфигураций. Целью AMD является перенос игр консольного класса на портативные устройства, обеспечивая при этом длительное время игры без необходимости подключения к сети.

Процессоры AMD Ryzen Z1 SoC уже были использованы в популярных портативных устройствах от таких производителей, как ASUS, Lenovo и Vaio. Компания стремится улучшить свои технологии и предложить на рынке более мощные и производительные решения. Новые APU Z2 оснащены 8-ядерным процессором и 16-ядерным графическим процессором, что обеспечивает им высокую производительность и возможность запуска игр с высокими графическими требованиями.

AMD также подчеркивает важность точности игры и внедрение различных игровых технологий. Одной из таких технологий является FidelityFX Super Resolution (FSR), которая обеспечивает высокое качество изображения и улучшает производительность игр.



