Игра была удалена из всех магазинов в начале ноября 2024 года, а закрытие серверов является шагом к полному прекращению онлайн-функций игры.

WWE 2K23 - это игра, которая была удалена из всех магазинов 1 ноября 2024 года и теперь, серверы игры также закрыты сегодня. Это еще один шаг на пути к удалению всех онлайн-функций. Игроки больше не смогут играть в сетевые матчи и сражаться с друзьями. Тем, кто не смог купить последнюю игру франшизы, WWE 2K24, потеря онлайна в WWE 2K23 сделает эту игру недоступной. WWE 2K23 продержалась в онлайне менее двух лет, прежде чем все серверы были отключены.

Производитель игры, 2K, не назвал причины закрытия серверов WWE 2K23 и ограничился лишь заявлением о закрытии. Они объявили, что серверы будут закрыты начиная с 6 января 2025 года, включая все онлайновые функции, такие как онлайн-матчи и Community Creations.

Это решение 2K может быть обусловлено различными факторами, включая экономический кризис и высокую стоимость игр. Для многих игроков закрытие серверов WWE 2K23 не создаст проблем, но для тех, кто не может купить последнюю игру, это будет означать потерю возможности играть онлайн.