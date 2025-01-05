Пока неизвестно, каким будет содержание демо-версии и будут ли сохранены прогресс и достижения после приобретения полной версии игры.

Канадская компания Yellow Brick Games сообщила, что демо-версия их первой игры Eternal Strands будет доступна 21 января, за неделю до полного релиза игры. Пока неизвестно, какое содержание будет доступно в демо-версии и будет ли возможно перенести прогресс в полную версию после покупки. Eternal Strands - это новая игра от Майка Лэйдлоу, бывшего руководителя Dragon Age. После ухода из BioWare, Лэйдлоу работал над неанонсированной ролевой игрой в Ubisoft, но этот проект был отменен. Затем Лэйдлоу основал Yellow Brick Games, чтобы создать эту интересную фэнтезийную игру в жанре экшен/приключения.

На Gamescom 2024 была представлена короткая, но впечатляющая демо-версия игры. Версия показала, что в Eternal Strands уделяется большое внимание физике. Однако, самым выдающимся аспектом игры является хорошо разработанная магическая система. Каждое заклинание, от простейших до сложных, взаимодействует не только с окружающей средой и врагами, но и с другими заклинаниями. Например, гравитационное заклинание может поднять персонажа в воздух, а другое может столкнуть врагов в пропасть или увеличить дальность выстрелов. Некоторые заклинания также могут активировать другие заклинания мгновенно. Все это создает интересные возможности для стратегической игры.

По сюжету игры информация пока ограничена. Однако, можно ожидать, что Eternal Strands будет предлагать увлекательное приключение с фэнтезийной атмосферой. Игра разрабатывается от третьего лица.