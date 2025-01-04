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ddr22
Apple добавила предупреждающую наклейку на коробку и сам AirTags
Наклейка содержит предупреждение о потенциальном риске проглатывания монетовидного аккумулятора, который используется в AirTag.

Компания Apple внесла изменения в систему своего аксессуара AirTag, чтобы снизить риск травм или смерти от случайного проглатывания аккумулятора. Это изменение заключается в добавлении предупреждающей наклейки на коробку AirTag и сам аксессуар. Наклейка информирует пользователей о необходимости хранить аккумулятор в недоступном для детей месте, так как его проглатывание может быть опасным.

Эти изменения были внесены после вступления в силу "Закона Риза" в марте 2024 года. "Закон Риза" - это кодекс, который стремится предотвратить травмы и смерти, связанные с проглатыванием круглых монетных батареек. Он получил свое название в честь Риза Хэмсмита, ребенка, умершего в 2020 году после проглатывания монетной батарейки из пульта дистанционного управления.

Эти изменения коснулись аксессуаров AirTag, которые уже были проданы в миллионах по всему миру, а также будут применены к новым поставкам. На данный момент неизвестно, распространена ли эта предупреждающая наклейка только на AirTags, продаваемые в США, или же она применяется во всем мире.

#airtags
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