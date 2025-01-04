Аналитики прогнозируют, что Apple может потерять статус крупнейшего клиента TSMC в этом году, несмотря на то, что компания приносит 25,2% годовой выручки производителю полупроводников. Несмотря на то, что Apple всегда старается обеспечить первоочередные поставки передовых узлов TSMC, в отчете отмечается, что растущий спрос на чипы и приложения, связанные с искусственным интеллектом, может привести к тому, что NVIDIA обойдет Apple и станет крупнейшим клиентом TSMC к 2025 году. На данный момент Apple является основным клиентом TSMC, согласно данным Bloomberg, принося около 25,2% годового дохода производителю полупроводников.
NVIDIA, конкурент Apple в сфере производства графических чипов, занимает примерно 10,1% годовой выручки TSMC. Однако аналитики из Citi Securities полагают, что NVIDIA может стать крупнейшим клиентом TSMC благодаря постоянному спросу на чипы для искусственного интеллекта. Ожидается, что к 2025 году доля NVIDIA в выручке TSMC составит 20%. Несмотря на это, Bloomberg указывает, что Apple все равно будет иметь некоторое преимущество перед NVIDIA.