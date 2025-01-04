TSMC извлекает большую выгоду из сотрудничества с Apple на протяжении последних нескольких лет, поставляя множество чипсетов для различных продуктов, хотя большая часть ее доходов приходится на продажи iPhone.

Аналитики прогнозируют, что Apple может потерять статус крупнейшего клиента TSMC в этом году, несмотря на то, что компания приносит 25,2% годовой выручки производителю полупроводников. Несмотря на то, что Apple всегда старается обеспечить первоочередные поставки передовых узлов TSMC, в отчете отмечается, что растущий спрос на чипы и приложения, связанные с искусственным интеллектом, может привести к тому, что NVIDIA обойдет Apple и станет крупнейшим клиентом TSMC к 2025 году. На данный момент Apple является основным клиентом TSMC, согласно данным Bloomberg, принося около 25,2% годового дохода производителю полупроводников.

NVIDIA, конкурент Apple в сфере производства графических чипов, занимает примерно 10,1% годовой выручки TSMC. Однако аналитики из Citi Securities полагают, что NVIDIA может стать крупнейшим клиентом TSMC благодаря постоянному спросу на чипы для искусственного интеллекта. Ожидается, что к 2025 году доля NVIDIA в выручке TSMC составит 20%. Несмотря на это, Bloomberg указывает, что Apple все равно будет иметь некоторое преимущество перед NVIDIA.