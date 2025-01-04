Компания Solidigm прекращает выпуск своих потребительских SSD-накопителей и теперь будет ориентироваться на сегмент дата-центров.

Компания Solidigm, производитель потребительских SSD-накопителей, прекратила выпуск этих устройств и переключается на сегмент дата-центров. Серии твердотельных накопителей P41 и P44 Pro больше не доступны на официальном сайте компании, а процесс их снятия с производства начался несколько месяцев назад. Solidigm является дочерней компанией SK hynix, которая приобрела ее у Intel в 2021 году за 9 миллиардов долларов. Компания получила доступ к основным SSD-технологиям Intel, поэтому ожидалось, что Solidigm будет процветать на рынке, однако это оказалось не так.

Официальные веб-страницы потребительских SSD-накопителей компании теперь содержат всплывающее окно с сообщением о прекращении выпуска продукта. Кроме того, подкатегория потребительских SSD была удалена, и на сайте представлены только решения для хранения данных в центрах обработки данных, на которые компания теперь фокусируется.

Официальное заявление о прекращении выпуска потребительских SSD-накопителей от компании Solidigm еще не было сделано, и нет ясности о причинах такого решения. Однако, возможно, компания решила перенастроить свою стратегию и сосредоточиться на более прибыльных сегментах, таких как дата-центры. Потребительский рынок SSD-накопителей может быть достаточно конкурентоспособным, и Solidigm могла решить покинуть его в пользу других возможностей.



