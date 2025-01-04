Компания решила восстановить свои позиции, после того как Huawei вернулась на рынок Китая с серией Mate 60, которая была продана массово и привлекла внимание конкурентов, включая Apple

Компания Apple запускает новогоднюю распродажу в Китае, предлагая скидки на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Скидки достигают до $110, а новогодняя распродажа продлится с 4 по 7 января. Эти шаги предпринимаются Apple в ответ на конкуренцию со стороны Huawei, которая вернулась на китайский рынок с серией смартфонов Mate 60 на базе процессора Kirin 9000S. Продажи Huawei действительно привлекли внимание и заставили Apple и других конкурентов задуматься. В результате Apple ввела скидки до $318 на множество продуктов, чтобы вернуть импульс на рынок. Теперь новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max тоже будут доступны по более низкой цене в Китае.

Для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max скидка составляет 500 юаней, или $68,50. Данные скидки будут доступны при использовании подходящих способов оплаты, и детали будут уточняться на сайте X. Кроме того, различные товары в рамках новогодней распродажи будут доступны со скидкой до 800 юаней, что примерно равно $110. Apple надеется, что эти скидки привлекут больше покупателей, особенно в свете возвращения Huawei на рынок и их успешных продаж.



