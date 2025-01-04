Компания не обозначила четкой стратегии, что приведет к более сложным условиям

Аналитики прогнозируют, что операционная прибыль Samsung может упасть на $30 млрд в 2025 году, из-за отсутствия четкой стратегии у компании. В своем стремлении вернуться к здоровым финансовым показателям и конкурировать с TSMC, Samsung решила сократить численность персонала в своем полупроводниковом подразделении. Однако, несмотря на это, аналитики остаются скептически настроенными относительно успеха компании в 2025 году из-за отсутствия четкой стратегии.

Проблемы Samsung включают разрушительное состояние литейного бизнеса, сложности в привлечении новых клиентов для 3-нм техпроцесса GAA и снижение доли рынка в области памяти с высокой пропускной способностью. По прогнозам, операционная прибыль Samsung упадет на $30 млрд по сравнению с предыдущей оценкой в $47,7 млрд. Теперь операционная прибыль Samsung в 2025 году оценивается в 40,48 триллиона корейских вон, или около $30 млрд.

Кроме того, в отчете отмечается, что Samsung отстает от конкурентов в области деталей, связанных с искусственным интеллектом. В частности, компании необходимо достичь заметных результатов в области памяти с высокой пропускной способностью (HBM), поскольку ее доля рынка последовательно снижается из-за местного конкурента SK hynix.