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ddr22
APU AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» протестировали в Geekbench
В одноядерном тесте он набрал 2928 баллов, а в многоядерном тесте получил 19484 балла.

Опубликованные результаты бенчмарка Geekbench показали, что APU AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» продемонстрировал высокую производительность в многоядерном тесте. Это впечатляющий результат для этой линейки процессоров, которая включает в себя 16 ядер и 32 потока. Кроме того, APU обладает интегрированной графикой Radeon 8060S, основанной на архитектуре RDNA 3.5.

В тестах Geekbench, APU AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» набрал 2928 баллов в одноядерном тесте и 19484 балла в многоядерном тесте. Эти результаты достойные, особенно учитывая, что процессор работал на частоте около 3,0 ГГц в базовом режиме, с возможностью разгона на уровне 5,1 ГГц. Отметим, что существует также версия Pro этого процессора, которая, возможно, может иметь еще более высокую производительность.

APU AMD Ryzen AI Max+ 395 «Strix Halo» ранее был замечен в Geekbench на материнской плате ASUS ROG Flow Z13. Этот процессор является одним из самых мощных в линейке, за исключением Ryzen AI Max+ Pro 395.

#apu amd ryzen ai max+ 395
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