Разработчики обратили внимание на запросы фанатов и планируют добавить больше PvP-контента.

Компания Saber Interactive обнародовала новую информацию о Warhammer 40K Space Marine 2 на 2025 год. По словам разработчиков, фанаты игры хотят большего PvP-контента, поэтому они планируют предложить новую PvP-карту, которая будет развиваться в закрытом помещении с узкими коридорами. Это заставит игроков чаще вступать в бои внутри помещений.

В патче 7.0 также появятся пользовательские PvP-лобби, где игроки смогут настраивать различные параметры, такие как количество игроков, лимит времени для каждого матча и максимальное количество очков. Они также смогут снять ограничение на участие более двух игроков каждого класса в одном матче, что дополнительно расширит возможности игрового процесса.

Warhammer 40K Space Marine 2 также будет обновлен PvE-контентом, включая ранее анонсированный режим "Орда". Помимо этого, в игре будут добавлены новые миссии и враги, а также новый уровень сложности, связанный с новыми наградами. В третьем сезоне игры будет введен новый ранг престижа, который позволит игрокам улучшить свои классы.

В дополнение к этим обновлениям, Саламандра - персонаж-снайпер, станет новым чемпионом, доступным как в PvE, так и в PvP. Разработчики объяснили, что этот персонаж будет особенно интересен для игроков, предпочитающих играть в роли снайпера.