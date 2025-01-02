По слухам, новая версия может быть оснащена функцией голосового управления, что, по мнению аналитика, имеет смысл в свете роста интереса к искусственному интеллекту и улучшения эргономики.

Apple планирует добавить функцию голосового управления в обновленную версию мыши Magic Mouse. Один из известных аналитиков утверждает, что это имеет смысл в свете использования искусственного интеллекта и внимания к эргономике. Если эта функция будет внедрена, она, скорее всего, будет использоваться для утилит искусственного интеллекта. Однако аналитик отмечает, что пока не было официальных подтверждений насчет этой функции.

Согласно утечкам, новая версия Magic Mouse также будет более эргономичной по сравнению с предыдущей моделью. Утверждается, что был создан прототип мыши с голосовым и сенсорным управлением, а также поддержкой жестов рук. Однако аналитик уточняет, что эта информация может быть неправильно интерпретирована и что все еще нет подтверждений от компании Apple.