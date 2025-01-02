Несмотря на разгон производительных ядер, результаты бенчмарка не соответствуют ожиданиям.

Корейская компания Samsung продолжает разработку своей новой линейки смартфонов Galaxy S25, и одной из ключевых особенностей будет использование процессора Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Недавно было проведено бенчмарк-тестирование, чтобы оценить производительность новой SoC, однако результаты не соответствуют ожиданиям.

Даже с разогнанным процессором Galaxy S25 Ultra не смогла преодолеть отметку в 10 000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6. Устройство было протестировано с 12 ГБ оперативной памяти.