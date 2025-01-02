Компания видит в робототехнике следующий драйвер роста, так как ожидается, что этот сегмент рынка достигнет $195 миллиардов к 2029 году.

В следующем году NVIDIA планирует выйти на рынок гуманоидных роботов с помощью своей новой линейки компьютеров «Jetson Thor». Компания стремится извлечь выгоду из быстро развивающейся отрасли робототехники, которая к 2029 году может достигнуть объема в $195 миллиардов. Доклад Financial Times указывает на то, что в ближайшее время робототехника будет играть ключевую роль в развитии рынков, и NVIDIA хочет занять свою долю на этом растущем рынке.

Такой шаг от NVIDIA направлен на диверсификацию бизнеса, поскольку компания сталкивается с возрастающей конкуренцией в своем основном бизнесе - производстве чипов с искусственным интеллектом. Группа NVIDIA, самая дорогая полупроводниковая компания в мире, планирует представить свои компактные компьютеры следующего поколения для гуманоидных роботов в первой половине 2025 года.

Ожидается, что роботы будут широко применяться в различных отраслях, включая сельское хозяйство, здравоохранение, производство и техническое обслуживание.