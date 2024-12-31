Разработчики Final Fantasy VII Remake рассматривают возможность выпуска серии на других платформах, как Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2.

Согласно недавним заявлениям, серия ремейков Final Fantasy VII может стать доступной не только на консолях PlayStation, начиная с 2025 года. Продюсер серии, Ёсинори Китасэ, отметил, что современные игры больше не могут быть эксклюзивными для одной платформы, и должны быть доступны как можно большему числу игроков. Он также признал, что продажи второй части серии были удовлетворительными, но не соответствовали ожиданиям по прибыли. Это указывает на то, что разработчики Final Fantasy VII Remake рассматривают возможность выпуска серии на других платформах, как Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2.

Комментарии другого участника команды разработчиков, директора Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагучи, также указывают на возможное появление серии на других платформах. В ходе интервью, посвященного концу года, Хамагучи заявил, что команда будет продолжать работу над привлечением большего количества поклонников к серии в 2025 году. Учитывая, что вторая часть серии уже скоро выйдет на ПК, можно предположить, что Хамагучи имел в виду и другие платформы, такие как Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2, чтобы игры пришлось с большим трудом.







