Один из источников поделился новыми деталями о Dimensity 9500

Слухи о предстоящем флагманском чипсете компании MediaTek, Dimensity 9500, продолжают появляться, и, похоже, что в ближайшее время у нас будет всё больше информации о новом процессоре. Один из источников поделился новыми деталями о Dimensity 9500, упоминая, что он будет использовать архитектуру процессоров с названиями "Travis" и "Gelas", которые ARM еще не представляла. В предыдущей информации о Dimensity 9500 упоминались уже известные спецификации, и они подтвердились данным источника.

Хотя о новой архитектуре "Travis" и "Gelas" не так много известно, Digital Chat Station упомянул, что Dimensity 9500 будет иметь кластер ядер Cortex-X930 и Cortex-A730. Эта конфигурация ядер "2 + 6" соответствует предыдущей информации и указывает на то, что MediaTek отказалась от текущего кластера "1 + 3 + 4" и приняла подход, аналогичный Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm.