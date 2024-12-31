Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
TSMC планирует начать производство по 4-нм техпроцессу на заводе в Аризоне во второй половине 2025
Основными клиентами будут Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm

Тайваньская компания TSMC планирует начать массовое производство своего 4-нм техпроцесса на своем предприятии в Аризоне во второй половине 2025 года. Основными заказчиками этого производства будут такие крупные компании, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Это означает, что эти компании смогут воспользоваться новыми полупроводниковыми изделиями с более высокой производительностью и меньшим энергопотреблением.

Однако, стоимость производства на американском предприятии TSMC в Аризоне будет на 30% выше, чем на их тайваньском предприятии. Это может оказать влияние на цену конечных продуктов этих компаний, что может повлиять на их конкурентоспособность на рынке. Тем не менее, наличие такого производства в США позволит уменьшить зависимость этих компаний от импорта полупроводников из-за границы.

Согласно отчету, в первой фазе на предприятии в Аризоне будет выпускаться 20 000 пластин полупроводников в месяц, и основными клиентами будут Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Однако, в рамках второй фазы, которая может начаться в 2028 году, TSMC планирует начать массовое производство своего 2-нм техпроцесса. Пока эти планы не являются окончательными, однако, такой шаг может привести к еще более продвинутой технологии полупроводников и усилить позицию TSMC на рынке.


Техпроцесс 4 нм предлагает улучшенные характеристики, такие как увеличенная производительность, уменьшенное энергопотребление и меньший размер чипов. Постепенное увеличение плотности транзисторов нанометрового уровня позволяет создавать более мощные и эффективные полупроводниковые изделия.


#tsmc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
+
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
50
Bloomberg сообщил о новых вариантах транзита газа в Европу
2
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
+
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
3
Блогер запустил игры PS3 на железе PS5 и доказал возможность обратной совместимости
5
Intel работает над видеокартой Arc PRO с 24 ГБ памяти
+
Устаревшая технология из "Звёздного пути" может стать реальным будущим космических путешествий
+
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
4
Samsung растеряла почти все контракты на производство своих чипов
2
Произведенные в Аризоне 4 нм процессоры компании TSMC обойдутся американским клиентам на 30% дороже
3
Лавров напомнил, что Россию не устраивают никакие полумеры при урегулировании украинского кризиса
1
В сеть утекли характеристики процессоров Intel Twin Lake
+
OnePlus представила в Китае свой новый 11,61-дюймовый планшет с аккумулятором на 9520 мАч
+
Роскомнадзор зарегистрировал почти 50 тыс. популярных интернет-страниц с аудиторией свыше 10 тыс. человек
2
В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
+
Новые власти Сирии против вывода российских войск из региона
1
MediaTek Dimensity 9500 лишится кастомных ядер в пользу архитектуры Snapdragon 8 Elite Gen 2
3
Intel может выпустить видеокарту Battlemage с объёмом видеопамяти в 24 ГБ
+
ЕС вводит правило универсального зарядного устройства
1

Популярные статьи

"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
9
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
33
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
16
«Сычуань» (Type 076) — единственный в мире боевой корабль с электромагнитной катапультой
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
17
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
3
Аргументы в пользу биткоина как резервного актива от Института биткоин-политики (BPI)
20
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
7

Сейчас обсуждают

Айрат Хайруллин
11:57
Если что Россия пытается освоить технологии в 300 нм сейчас, то что в 2000-х они уже освоили
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
zoxa
11:57
Мне казалось, что Путин сам намекал Зеле прекратить транзит... что-то там про алчность, что не дает Зелю вести себя как подобает мужчине... и что типа Путин сам недоумевал, - как такое возможно... ...
Фицо: Ущерб ЕС от прекращения поставок российского газа через Украину превысит финансовые потери РФ
RandomXP
11:53
Вот из-за того, что потребительские видеокарты верхнего сегмента активно скупаются профи, цена на них будет только расти. Это устраивает всех, кроме геймеров.
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
7raven
11:51
Ниче, после третьей мировой поумнеют ))
Более трети южнокорейских компаний намерены сократить своё присутствие в Китае
Dante1980
11:50
фото приложенное к материалу не считается?
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
zoxa
11:45
Правильно в общем-то. У нас он за небольшими исключениями давно запрещен. С чего путьдомойки на говно так исходят - твари в ГУРе знают куда надавить. Дожили блин, в страшном сне не приснится, вдумайт...
Депутат Сейма Польши предложил запретить украинским военным въезд в страну
666MAXIMUS999
11:41
PCI-E 5.0 SSD вообще не жду. Уже попользовался кучей PCI-E 4.0 SSD, при активной работе даже с радиаторами, многие начинают тротлить или вообще отрубаю систему по перегреву и защите. С PCI-E 5.0 всё ...
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
Иван Морозов
11:38
Похоже евреи покинули сша.
После слов Путина о необходимости возвращения резервов РФ многие страны возвращают свое золото
unhurtable
11:37
А гении из Азербайджанских авиалиний не знали об этом или забили ибо им то можно и это другое?
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Иван Морозов
11:36
Он так не чего и не понял.
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем