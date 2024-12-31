Основными клиентами будут Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm

Тайваньская компания TSMC планирует начать массовое производство своего 4-нм техпроцесса на своем предприятии в Аризоне во второй половине 2025 года. Основными заказчиками этого производства будут такие крупные компании, как Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Это означает, что эти компании смогут воспользоваться новыми полупроводниковыми изделиями с более высокой производительностью и меньшим энергопотреблением.

Однако, стоимость производства на американском предприятии TSMC в Аризоне будет на 30% выше, чем на их тайваньском предприятии. Это может оказать влияние на цену конечных продуктов этих компаний, что может повлиять на их конкурентоспособность на рынке. Тем не менее, наличие такого производства в США позволит уменьшить зависимость этих компаний от импорта полупроводников из-за границы.

Согласно отчету, в первой фазе на предприятии в Аризоне будет выпускаться 20 000 пластин полупроводников в месяц, и основными клиентами будут Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. Однако, в рамках второй фазы, которая может начаться в 2028 году, TSMC планирует начать массовое производство своего 2-нм техпроцесса. Пока эти планы не являются окончательными, однако, такой шаг может привести к еще более продвинутой технологии полупроводников и усилить позицию TSMC на рынке.





Техпроцесс 4 нм предлагает улучшенные характеристики, такие как увеличенная производительность, уменьшенное энергопотребление и меньший размер чипов. Постепенное увеличение плотности транзисторов нанометрового уровня позволяет создавать более мощные и эффективные полупроводниковые изделия.



