По слухам, Qualcomm надеется получить прототип Snapdragon 8 Elite Gen 3 с использованием 2-нм технологии ко второй половине 2026 года

По слухам, компания Qualcomm ожидает создания двойной цепочки поставок своего чипа Snapdragon 8 Elite Gen 3 к концу 2026 года. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась Samsung в процессе создания 3-нм технологии GAA, Qualcomm вынуждена размещать заказы у TSMC по 3-нм технологии "N3P". Однако Qualcomm все еще надеется на сотрудничество с Samsung и намеревается заказать разработку 2-нм прототипа для своего чипа. Ранее уже ходили слухи о работе Samsung над собственной 2-нм технологией, но для получения заказов ей необходимо решить проблему низкого выхода продукции.

В случае успеха, новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 3 можно будет использовать в следующей модели Samsung Galaxy S25, в то время как предыдущая модель, Galaxy S24, будет оснащена чипом Snapdragon 8 Elite Gen 2. Однако, ситуация не так проста для Samsung, так как она сталкивается с трудностями в литейном бизнесе, что означает задержку выпуска ее собственного чипа Exynos 2500.



