ROG NUC 2025, как ожидается, будет иметь высокую производительность и оптимальное охлаждение

Компания ASUS готовит новую модель игрового ПК ROG NUC, основанную на чипах Intel Arrow Lake и графических процессорах NVIDIA RTX 50 Blackwell. ROG NUC 2025 будет оснащен процессором Core Ultra 200H и GPU RTX 50, обеспечивая высокую производительность и эффективное охлаждение. Эта модель является следующей версией флагманского продукта NUC от ASUS, и, возможно, представит "15-е поколение" линейки NUC. Опубликованные утечки фотографий ROG NUC 2025 показывают некоторые изменения в дизайне, включая наличие дополнительного вентилятора на верхней панели. Однако конфигурация значительно отличается, поскольку новая модель будет работать на Core Ultra 200H, вероятно, флагманской модели Core Ultra 9 285H.

Процессор Core Ultra 200H является одним из новых чипов Intel Arrow Lake-H, обещающим улучшенную производительность, а графические процессоры NVIDIA RTX 50 Series обладают мощностью для запуска современных игр с высокой четкостью изображения и плавной анимацией. Кроме того, новая модель ROG NUC будет иметь оптимальную систему охлаждения, которая поможет предотвратить перегрев при интенсивной игровой нагрузке.



