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ddr22
Intel представила серию процессоров Twin Lake, версию Alder Lake-N с использованием только ядер E
Были раскрыты четыре модели с подробными спецификациями, включая TDP, количество ядер и тактовые частоты

Процессоры Intel Twin Lake представляют собой обновленную версию процессоров Alder Lake-N, которые используют только эффективные ядра E. Эти процессоры имеют идентичную конфигурацию ядер, но различаются по тактовым частотам. В настоящее время уже опубликованы подробные спецификации четырех чипов Intel Twin Lake, включая информацию о TDP, количестве ядер и тактовых частотах.

Кажется, что процессоры Twin Lake являются обновлением существующих процессоров Alder Lake-N, а не построены на новой архитектуре. В общей сложности будет четыре модели процессоров с названиями N355, N350, N250 и N150. Многие из них уже появились на сайте Geekbench и поддерживают от 4 до 8 ядер.

Процессоры Twin Lake разработаны специально для ультраэнергоэффективных систем. В таблице видно, что по сравнению с предыдущим поколением процессоров изменений не так много. TDP (термальная мощность) остался таким же, и каждая модель имеет такое же значение TDP, как и ее предшественник.


Несмотря на то, что процессоры Twin Lake будут основываться на существующей архитектуре, они должны предложить улучшенную энергоэффективность и производительность. Это даст возможность создавать более эффективные и мощные ультраэнергоэффективные системы.


#intel
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