Этот графический процессор будет основан на новой архитектуре Battlemage и, вероятно, будет ориентирован на рынки «продуктивных» решений, таких как искусственный интеллект и профессиональные рабочие нагрузки

По информации из различных источников, известно, что компания Intel планирует в 2025 году представить новую модель графического процессора Battlemage, оснащенную 24 ГБ видеопамяти. Эта модель будет построена на новейшей архитектуре Battlemage и, по всей видимости, будет ориентирована на рынок "продуктивных" решений. Известно, что Intel имеет большие планы для линейки Battlemage, и представление 24-гигабайтной версии графической карты позволит компании лучше удовлетворить потребности в области искусственного интеллекта и профессиональных рабочих нагрузок.

Похоже, что Intel сталкивался с определенными сложностями на рынке графических процессоров, особенно после выхода модели Arc Battlemage B580. Слухи утверждают, что Intel намерен представить 24-гигабайтную модель GPU Battlemage в следующем году, но, возможно, она будет предназначена не для широких потребительских рынков, а скорее для профессионального сегмента. По предположению, эта модель будет добавлена в серию "Arc PRO", но пока это детали не подтверждены.







