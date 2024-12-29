Топовая модель Galaxy S25 Ultra получит незначительные изменения в дизайне, такие как закругленные углы, а также более тонкий корпус, чем у ее прямого предшественника Galaxy S24 Ultra.

Samsung планирует представить свою новую серию смартфонов Galaxy S25 в следующем году, и слухи говорят о некоторых изменениях в дизайне топовой модели Galaxy S25 Ultra. Новая модель будет иметь закругленные углы и более тонкий корпус по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S24 Ultra. Однако, Galaxy S25 Ultra сохранит некоторые общие черты с предшественником: он будет поддерживать UFS 4.0 и получит повышенную максимальную яркость дисплея.

Пока в отчете нет информации о скорости чтения и записи хранилища UFS 4.0 в Galaxy S25 Ultra, но говорится, что максимальный уровень яркости экрана будет увеличен до 3 000 нит. Однако, было обнаружено, что новая модель не будет поддерживать функцию Find My Device при выключении питания.

Однако, по слухам, Samsung планировала использовать хранилище UFS 4.1 в Galaxy S25 Ultra, но в конечном итоге остановилась на UFS 4.0.