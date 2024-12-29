Новая конфигурация может быть принята в следующем году, когда MediaTek собирается официально представить Dimensity 9500, чтобы сразиться со Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm.

По слухам, подробности о новом процессоре Dimensity 9500 от MediaTek начали появляться. Новую модель планируется официально представить в следующем году, и она будет конкурировать с Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm. Хотя до сих пор спецификации оставались неизвестны, теперь стало известно, что в Dimensity 9500 будет использован аналогичный кластер как в Snapdragon 8 Elite Gen 2, включающий новое поколение Cortex-X930 от ARM, но без пользовательских ядер.

Конфигурация нового процессора Dimensity 9500 будет состоять из "2 + 6" ядер, причем два ядра будут принадлежать кластеру Cortex-X930, а остальные шесть - кластеру Cortex-A730 от ARM. Несмотря на то, что Dimensity 9500 будет использовать тот же кластер "2 + 6" как у Snapdragon 8 Elite Gen 2, следует отметить, что эта информация основана на слухах, поэтому пока еще нет полной уверенности в этом.

Спецификации процессора Dimensity 9500 также сопровождаются слухами о его производительности. Утверждается, что частота нового SoC будет составлять 5,00 ГГц. Однако стоит отметить, что это пока что не подтверждено официально.

Важно отметить, что, в отличие от предыдущей модели Dimensity 9400, MediaTek не планирует включать в Dimensity 9500 собственные пользовательские ядра типа Oryon. Это значит, что компания полностью полагается на ядра Cortex от ARM для нового процессора.