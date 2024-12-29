Начиная с серии iPhone 15, Apple перешла на интерфейс USB-C и полностью отказалась от порта Lightning

Apple прекратила продажи iPhone 14 и iPhone SE в некоторых странах Европейского союза из-за нового местного законодательства, требующего использования порта USB-C во всех продаваемых устройствах. В последних моделях, начиная с iPhone 15, Apple уже перешла на интерфейс USB-C, но могла бы продолжать использовать свой собственный порт Lightning, если бы не вмешательство ЕС.

Изменения в законодательстве привели к тому, что iPhone 14 и iPhone SE перестали продаваться в некоторых странах ЕС, так как обновление этих моделей истекло 28 декабря. Это означает, что покупатели больше не смогут найти эти модели iPhone на местном рынке. Однако, более дешевые варианты iPhone все еще доступны в других странах Европы, которые не являются членами Европейского союза.

В рамках нового законодательства Евросоюз дал производителям бытовой электроники, включая Apple, срок до 28 декабря для перехода на стандарт порта USB-C. Это стало вызовом для Apple, которая привыкла использовать свой собственный порт Lightning. Однако, Apple не осталось выбора, и они внедрили интерфейс USB-C в свои новые модели, необходимые для продажи в странах ЕС.