Кроссовер начнется 3 января, но подробной информации пока нет.

По слухам, на грядущем игровом мероприятии Squid Game в Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone, будет доступен дополнительный премиум-пропуск. Официальная информация о событии появилась вчера. Участники смогут получить специальные скины оперативников, созданные по мотивам популярного телешоу, а также чертежи оружия и другой контент, соответствующий тематике Squid Game. Второй сезон сериала только что вышел на Netflix.

Слухи о премиум-пропуске появились после публикации пользователем xFleXy_ на X скриншота сообщения, которое появляется при загрузке игры. В сообщении говорится о появлении игры "Кальмар" в Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone. Игрокам обещают захватывающий ивент-пасс, в котором премиум-трек позволит получить дополнительные награды и операцию "Фронтмен". Также будет представлено множество особых временных режимов игры.

Возникновение этих слухов вызвало большой интерес как среди поклонников Squid Game, так и среди фанатов Call of Duty.