Коробка содержит два графических процессора - GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super, а также коллекционные издания игры DOOM

Компания NVIDIA представила DOOM Mystery Box в рамках программы GeForceGreats, предлагая фанатам множество коллекционных предметов, связанных с игрой DOOM. Эта коробка включает два графических процессора и различные предметы из коллекционных изданий игр DOOM. Это уже вторая загадочная коробка, представленная компанией NVIDIA после анонса акции GeForceGreats.

Каждая загадочная коробка основана на конкретной игровой тематике, и содержимое коробки остается неизвестным до ее открытия. Первая коробка была основана на игре Diablo, а вторая - на популярной игре DOOM. Внутри коробки победитель найдет несколько предметов, включая графические процессоры NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super, с подписью генерального директора компании Дженсена Хуанга. Также включены коллекционные издания игр The Elder Scrolls Online: Imperial Edition, DOOM и DOOM Eternal.

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti является одним из наиболее успешных графических процессоров высокого класса в 2017 году и по сей день остается одним из лучших в игровой индустрии. Позднее NVIDIA представила новую серию графических процессоров RTX с моделью 4080 Super, которая также включена в DOOM Mystery Box.



