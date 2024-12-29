Более 25 лет контента Halo утекло в сеть через сотрудничество между Halo Studios и моддерами франшизы.

В сеть утек более чем 25 лет контента Halo, включающего классические дизайны игры еще до ее выпуска. Утечка предположительно произошла в результате сотрудничества Halo Studios с моддерами, которые работали над восстановлением удаленного контента из предыдущих игр Halo. Они смогли получить демо-версию Halo 2 E3 2003, которая была выпущена в прошлом месяце. Эта демонстрация теперь доступна в Steam Workshop в качестве мода для Halo: The Master Chief Collection. Команда разработчиков модов работала с прошлого лета над восстановлением контента, включая множество мультиплеерных карт, созданных для PC-версии Halo: Combat Evolved.

Фанаты Halo смогут насладиться огромным количеством восстановленного контента благодаря моддерам из Digsite. Одним из особенно значительных фрагментов контента является демоверсия игры Macworld 1999 года, которая должна была быть восстановлена для Halo: The Master Chief Collection, но этого так и не произошло. Это демо показывает, что изначально Halo задумывалась как эксклюзивная игра от третьего лица для Mac, но впоследствии изменила свой ход и была выпущена на Xbox. Это интересно для фанатов игры, так как они теперь могут увидеть, как эволюционировала и развивалась их любимая франшиза.



Однако утечка контента вызывает определенные вопросы о безопасности и нелегальном использовании. Компания 343 Industries, ответственная за разработку Halo, подтвердила, что они посвящают много усилий в защите контента и предотвращении утечек. Они также призывают фанатов не использовать нелегально распространенный контент и не поддерживать его распространение во избежание нарушения авторских прав.





