Лаборатория искусственного интеллекта планирует разделиться на PBC и некоммерческую организацию с целью позволить инвесторам получать прибыль и проводить благотворительные инициативы

OpenAI, лаборатория искусственного интеллекта, объявила о своем намерении превратиться в коммерческую организацию, одновременно оставаясь общественно полезной. В своем блоге компания сообщила о планах разделиться на корпорацию общественной пользы (PBC) и некоммерческую организацию, чтобы предоставить инвесторам возможность получать прибыль и одновременно реализовывать благотворительные инициативы.

За последний год OpenAI активно пыталась привлечь капитал для инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру искусственного интеллекта. В отчетах компании отмечено, что существующая юридическая структура ограничивает возможности инвесторов вкладывать деньги в компанию. Чтобы решить эту проблему, OpenAI преобразует свое существующее коммерческое подразделение в корпорацию общественной пользы.

Нынешняя структура OpenAI предусматривает, что коммерческое подразделение компании контролируется некоммерческим подразделением, которое находится под надзором совета директоров. Этот совет был объектом значительных разногласий в прошлом году после внезапного отстранения генерального директора Сэма Альтмана и его быстрого возвращения.



Теперь OpenAI планирует перестроить свою операционную структуру с целью привлечения большего объема капитала. В блоге компании отмечается, что инвесторам требуется "обычный капитал и меньшая структурная бесформенность", чтобы вложить миллиарды долларов в компанию на следующем этапе ее развития.



