PSSR позволяет повысить разрешение входного сигнала до 4K и предлагает более четкое изображение.

Результаты подробного анализа последнего патча для игры Black Myth: Wukong на PlayStation 5 Pro показывают, что реализация технологии PSSR (progressive superresolution) в движке Unreal Engine 5 является одной из лучших на рынке. Digital Foundry провела детальное изучение этого патча и отметила, что он значительно улучшает графику игры на PlayStation 5 Pro. Патч включает поддержку PSSR в режиме качества, что позволяет улучшить разрешение изображения с примерно 1296p до 4K. Визуальные эффекты, такие как волосы персонажей, выглядят более четкими и детализированными благодаря PSSR. Освещение в игре также стало более стабильным и реалистичным благодаря использованию этой технологии.

Кроме режима качества, игра Black Myth: Wukong на PlayStation 5 Pro также предлагает режим баланса, который также использует технологию PSSR для улучшения разрешения изображения. Однако этот режим имеет некоторые визуальные отличия, такие как более низкое разрешение текстур и изменения в освещении. Но в отличие от режима качества, который работает со стандартной частотой 30 кадров в секунду, режим баланса предлагает повышенную частоту кадров в 40 кадров в секунду при поддержке 120 Гц.