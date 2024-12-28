Появились новые утечки информации о графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 5090, раскрывающие детали разводки печатной платы.

Пока нет официального анонса от NVIDIA, в сети все больше появляется информации о грядущем графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 5090. Новые утечки раскрывают детали конфигурации печатной платы и фаз питания этого флагманского GPU.

Один из слухов утверждает, что GeForce RTX 5090 будет оснащен фазами 16+6+7. Эта конфигурация отличается от предыдущего поколения, GeForce RTX 4090, которое имело 20+3 фазы питания. Кроме того, утечки говорят о том, что GeForce RTX 5090 может иметь 14-слойную печатную плату. Однако это, вероятно, будет зависеть от конкретной модели.