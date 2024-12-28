Компания KUNOS Simulazioni подтвердила эту информацию.

Компания KUNOS Simulazioni объявила о планах выпуска карты с открытым миром для игры Assetto Corsa EVO летом 2025 года. Это новое дополнение будет доступно в раннем доступе на платформе Steam, начиная с 16 января 2025 года. Видео, опубликованное 505 Games и KUNOS Simulazioni, раскрывает некоторые подробности и позволяет получить обзор ожидаемых изменений.

Основным нововведением в Assetto Corsa EVO станет аутентичная карта Эйфели, региона в Германии, в котором находится Нюрбургринг. Эта карта с открытым миром выйдет летом 2025 года, хотя точная дата релиза пока не объявлена. Разработчики планируют выпускать карту этапами, чтобы иметь возможность постепенно дополнять игру новым контентом и улучшать ее, приближаясь к завершению.



Несмотря на заявленное время релиза только на платформе Steam, сейчас неизвестно, планируется ли в будущем выпуск игры на консолях. Разработчики могут принять решение о расширении на другие платформы после завершения периода раннего доступа, однако официальных заявлений на этот счет пока нет.