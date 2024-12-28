Автор данного концепта - 4RMDhas.

Google Pixel 10 Pro - это концепт смартфона, представленный одним из дизайнеров. Он переосмысливает дизайн и функциональность камеры устройства.

Согласно представленному концепту, Pixel 10 Pro имеет вертикальное расположение камер. Такое изменение в дизайне добавляет оригинальности и привлекательности смартфону. Камеры занимают значительную часть задней панели и доходят почти до середины устройства. Особенно интересно, что на задней панели есть логотип Google, что делает смартфон узнаваемым для пользователей.

Кроме того, Pixel 10 Pro имеет более тонкие рамки на передней панели. Это добавляет элегантности и современности в дизайн устройства. Дисплей также защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, что делает его более надежным и устойчивым к повреждениям.



Однако, концепт Pixel 10 Pro не раскрывает информацию о производительности чипов или конкуренции с другими флагманскими моделями, такими как iPhone 16 Pro и грядущая линейка Samsung Galaxy S25.



