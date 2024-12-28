Компания также планирует сделать рамки устройства еще более тонкими.

Слухи о предстоящей модели iPhone 17 Pro говорят о ряде новых функций и изменений в дизайне. Одним из ключевых изменений будет уменьшение динамического острова с использованием технологии Meta Lens, что создаст впечатление острова уровня «Pro».

Ожидается также, что модели iPhone 17 Pro будут иметь частично стеклянный, частично алюминиевый дизайн. Это нововведение пока не получило официального подтверждения, но слухи о нем стали все настойчивее. Однако изменение дизайна не будет ограничиваться только материалами, ведь основное внимание будет уделено уменьшению динамического острова.

Появление динамического острова в линейке iPhone было значительным шагом для компании Apple. Этот дизайн был сохранен в течение трех лет и вызвал некоторое разочарование среди пользователей.