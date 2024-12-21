Технологические компании Китая активно развивают собственные производственные линии в условиях геополитических изменений.

Китайский производитель памяти CXMT начал массовое производство модулей памяти DDR5, конкурируя с Samsung и SK Hynix. Это стало большим прорывом для технологических амбиций Китая. Китайские технологические компании, включая CXMT, ускорили разработку собственных производственных линий в свете меняющихся геополитических условий. CXMT, который имеет доминирующее положение в производстве потребительских модулей памяти в Китае, теперь начал массовое производство DDR5.

Согласно сообщениям, новые модули памяти DDR5 от CXMT уже находят применение в потребительском сегменте. Компании KingBank и Gloway использовали модули памяти DDR5 от CXMT в своих продуктах, с емкостью до 32 ГБ. По сообщениям, эти модули также используют DDR5-чипы «китайского производства». Это может представлять серьезную угрозу для Samsung и SK Hynix, особенно на китайском рынке, если CXMT продолжит активно продвигать свою дешевую DRAM.

Развитие технологии DDR5 от CXMT подчеркивает стремление Китая стать лидером в сфере памяти.