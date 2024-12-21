Хотя конкретные данные о производительности на ПК пока не предоставлены, игрокам следует ожидать лучшего на том же оборудовании, что и в тестовой версии.

Производительность Monster Hunter Wilds на ПК будет улучшена по сравнению с открытой бета-версией игры. Режиссер Юя Токуда подтвердил, что игра будет работать лучше на том же оборудовании, что и бета-версия. Но конкретные детали о производительности на ПК пока не раскрыты.

Помимо этого, было подтверждено, что игра получит патч для PlayStation 5 Pro, который добавит несколько улучшений по сравнению с базовой моделью. Также для базовых версий PlayStation 5 и Xbox Series X были объявлены настройки графики. Режим Prioritize Graphics будет нацелен на разрешение 2160p и 30 FPS, а режим Prioritize Framerate будет нацелен на разрешение 2160p и 60 FPS.

Отдельно для Xbox Series X был объявлен режим одного дисплея с разрешением 1080p и частотой кадров 30 FPS. Все эти режимы будут использовать технологию AMD FSR для повышения разрешения рендеринга, вместо чекерборд-рендеринга, используемого в бета-версии.

В обновлении сообщества Monster Hunter Wilds Pre-Launch также упомянуто о том, что компания Capcom проводит последние работы над игрой перед релизом. Они обещают предоставить более подробную информацию о производительности на ПК и настройках графики для всех платформ в ближайшем будущем.