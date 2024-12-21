Apple планирует разработать более доступную версию своей гарнитуры Apple Vision Pro. Высокая цена является главным препятствием для широкого распространения Vision Pro, поэтому Apple столкнулась со снижением продаж. Чтобы справиться с этой ситуацией, компания планирует представить более бюджетные варианты гарнитуры.
Одним из способов снизить цену гарнитуры является использование менее продвинутых дисплеев. Это позволит сократить затраты на производство и сделает Vision более доступной для широкой аудитории. Еще один компромисс, который может быть принят Apple, - использование компонентов, отличных от Sony. Это позволит снизить стоимость производства и, следовательно, стоимость самой гарнитуры. Снижение цены - не единственное изменение, которое планируется в новой версии гарнитуры. Доступная Vision также может иметь меньше камер и датчиков в сравнении с предыдущей версией. Однако Apple обещает сохранить функциональность.