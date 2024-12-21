Это связано с тем, что высокая цена гарнитуры Apple Vision Pro делает ее недоступной для большинства пользователей.

Apple планирует разработать более доступную версию своей гарнитуры Apple Vision Pro. Высокая цена является главным препятствием для широкого распространения Vision Pro, поэтому Apple столкнулась со снижением продаж. Чтобы справиться с этой ситуацией, компания планирует представить более бюджетные варианты гарнитуры.

Одним из способов снизить цену гарнитуры является использование менее продвинутых дисплеев. Это позволит сократить затраты на производство и сделает Vision более доступной для широкой аудитории. Еще один компромисс, который может быть принят Apple, - использование компонентов, отличных от Sony. Это позволит снизить стоимость производства и, следовательно, стоимость самой гарнитуры. Снижение цены - не единственное изменение, которое планируется в новой версии гарнитуры. Доступная Vision также может иметь меньше камер и датчиков в сравнении с предыдущей версией. Однако Apple обещает сохранить функциональность.