Компания Samsung ранее была известна своим незначительным вниманием к внутренним характеристикам своих флагманских смартфонов. Однако, согласно последним слухам, компания решила изменить ситуацию и установить 12 ГБ оперативной памяти во всех моделях Galaxy S25. Предполагается, что топовая модель Galaxy S25 Ultra может быть оснащена еще большим объемом памяти. Увеличение оперативной памяти может быть связано с добавлением компанией Samsung большего количества функций искусственного интеллекта, которые требуют больше памяти для эффективной работы.