Также приобретение Nuvia позволило Qualcomm создать чипсет с собственными разработками процессоров, конкурирующий с продуктами Apple.

Компания Qualcomm могла сэкономить до 1,4 миллиарда долларов ежегодно, приобретая компанию Nuvia. Приобретение Nuvia в 2021 году позволило Qualcomm создать собственные процессоры, соперничающие с продукцией Apple по производительности и эффективности. Однако, помимо улучшения конкурентоспособности, генеральный директор Qualcomm признал, что приобретение Nuvia также имело цель экономии на выплатах ARM.

По словам генерального директора Qualcomm Кристиано Амона, приобретение Nuvia было оправдано из-за возможности сэкономить миллионы долларов на лицензионных платежах, которые компания ежегодно выплачивает ARM. Приобретение Nuvia позволило Qualcomm разработать свои собственные ядра Oryon, основанные на менее чем 1% технологий ARM. Это позволило компании избавиться от зависимости от ARM и улучшить свою конкурентоспособность по сравнению с Apple.

Nuvia была основана в 2019 году одним из основателей Джерардом Уильямсом, который заявил, что их технологии основаны на минимальном использовании технологий ARM. Это означает, что использование технологии ARM уже не представляется необходимым для Qualcomm, чтобы достичь высокой производительности своих чипсетов.