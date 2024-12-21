Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и установить программу запуска.

20 декабря начинается бесплатные выходные для игры «Побег с Тарков Арены», которые продлятся до 23 декабря. Во время этих выходных вы имеете возможность опробовать игру и решить, подходит ли она вам. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и установить программу запуска. Кроме того, игроки, принявшие участие в этих выходных, получат уникальную футболку Snowman T-Shirt.

Вместе с бесплатными выходными также будет проходить кампания Twitch Drops. Патч 0.16.0.0, который будет выпущен вместе с этими бесплатными выходными, также принесет некоторые другие изменения и улучшения. Подробности о патче пока не раскрыты, но стоит ожидать, что он привнесет новые функции и исправления ошибок.