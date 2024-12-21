Разработка этой игры началась в 2018 году, и на ней работало около 37 человек.

Разработчик игр 11 Bit Studios объявил об отмене своей консольно-ориентированной игры под кодовым названием Project 8. Разработка этого проекта началась в 2018 году и за последние несколько лет над ним работала команда из около 37 человек. К сожалению, отмена игры также привела к увольнениям в компании.

По данным, опубликованным на официальном сайте 11 Bit Studios, студия уже потратила около 48,4 миллиона злотых (11,8 миллиона долларов) на разработку Project 8. В своем заявлении компания объяснила причины отмены проекта, отметив, что изменение рыночных условий и предпочтений игроков сыграли роль в принятии этого решения. Раньше игры с удивительными сюжетами и повествованием были более востребованы, но с течением времени и появлением новых тенденций в индустрии этот интерес уменьшился.

Однако, изменение рыночных условий не являлось единственной причиной отмены Project 8. В процессе разработки игры команда столкнулась с рядом сложностей, включая продолжение работы во время глобальной пандемии COVID-19. Это создало дополнительные трудности и затруднило стабилизацию и продвижение проекта.

11 Bit Studios признала, что отмена игры и последующие увольнения являются большой утратой для студии. Однако, они продолжат работу над существующими проектами, такими как Frostpunk 2 и Moonlighter.