Это может привести к получению заказов от NVIDIA и позволит конкурировать с гигантом TSMC.

Японская компания Rapidus объявила о своих планах по конкуренции с TSMC с помощью своего 2-нм техпроцесса. Rapidus стала первой японской компанией, которая объявила о пробном производстве по 2-нм технологии и интегрировала EUV-оборудование ASML. Это позволяет ей войти в цепочку поставок NVIDIA. По планам Rapidus, пробное производство по 2-нм техпроцессу начнется к 2025 году, а коммерческое производство - к 2027 году, что на два года позже, чем у TSMC.

TSMC имеет большое преимущество на рынке полупроводников, принимая заказы от крупных технологических гигантов. Конкуренция со стороны Intel Foundry и Samsung не выглядит столь сильной из-за организационных недостатков в этих компаниях. Однако Rapidus, которую считают развивающимся игроком на рынке полупроводников, заявила о своих планах интеграции EUV-сканеров ASML и о том, что производство по 2-нм техпроцессу идет по плану. Компания намерена конкурировать с TSMC.

В сообщении, опубликованном Nikkei Asia, Rapidus сообщила, что оборудование ASML для EUV будет установлено к концу декабря, что является революционным событием для японской полупроводниковой промышленности. Япония является одной из эксклюзивных стран, получивших передовое оборудование ASML. Rapidus также объявила о планах начать пилотное производство по 2-нм техпроцессу к апрелю 2025 года и уверена в своей способности конкурировать с TSMC.