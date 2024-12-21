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ddr22
Nintendo Switch 2 не будет поддерживать плавное воспроизведение видео в разрешении 4K 30 к/с
Вместе с фотографией дока, предоставленной The Verge, можно заметить наличие больших ножек вокруг задней части для горизонтального размещения и возможных вентиляционных отверстий для предотвращения перегрева

По информации пользователя Reddit с ником NextHandheld, док-станция для Nintendo Switch 2 была разработана с целью улучшения производительности консоли. Однако она не сможет выводить изображение с плавной частотой кадров в разрешении 4K. NextHandheld предоставил доказательства своих утверждений, включая фотографии дока и внутренней части контроллера Joy-Con. Издание The Verge также получило эти фотографии и согласилось с выводом, что утечка информации могла быть законной.

На фотографии дока, опубликованной The Verge, видно, что у него есть большие ножки на задней части, чтобы устройство могло стоять горизонтально без перекрытия вентиляционных отверстий. Возможно, эти ножки были предусмотрены для предотвращения перегрева, если док-станция случайно опрокинулась.

#nintendo switch 2
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