Здесь фанаты впервые смогут играть за вурдалака, что, вероятно, связано с популярностью персонажа Купера Говарда в исполнении Уолтона Гоггинса.

Bethesda Game Studios объявили о том, что в игре Fallout 76 будет возможность играть за вурдалака, и это будет доступно на публичном тестовом сервере (PTS). Разработчики решили добавить эту возможность в ответ на популярность персонажа Купера Говарда, исполненного актером Уолтоном Гоггинсом. Игра за вурдалака будет являться эндгейм-контентом, доступным только на 50-м уровне персонажа.

Игроки смогут настраивать внешний вид своего вурдалака, включая текстуру кожи и другие детали. Будут также предоставлены десятки альтернативных способов специализации персонажа вурдалака.

Кроме этого, Bethesda поделилась несколькими скриншотами игры, на которых показаны игроки, играющие за вурдалака. На скриншотах можно увидеть различные детали и особенности внешности вурдалака, включая его жуткую внешность и особенности в одежде.

Предоставление возможности играть за вурдалака является интересным новшеством для франшизы Fallout 76. Это позволит игрокам испытать новый контент и увеличить вариативность игрового опыта. Открытие PTS позволит фанатам протестировать игру и предоставить обратную связь разработчикам, чтобы они могли улучшить игровой процесс и исправить возможные ошибки и сбои.