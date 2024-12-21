Подписчики GeForce NOW смогут также получить доступ к виртуальному мероприятию CES, которое проведет основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

GeForce NOW провело очередное обновление, добавив в свою коллекцию несколько новых экшен-РПГ для трансляции из облака. Среди новых игр появились Zenless Zone Zero и NieR: Automata. Помимо этих игр, подписчики сервиса получили возможность присутствовать на виртуальном открытии CES, которое проведет основатель и генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг.

Первая добавленная игра – Zenless Zone Zero, новейшая гача-игра от miHoYo. Она перенесет игроков в футуристический мир New Eridu и предложит захватывающие боевые действия в стиле Borderlands с примесью souls-like. Игра получила крупное обновление, в котором появились два новых играбельных персонажа и финал первой сюжетной арки.

Также пользователи GeForce NOW смогут насладиться культовыми играми из серии NieR – NieR: Automata и NieR Replicant ver.1.22474487139... Обе игры предлагают фантастические миры и захватывающие сюжеты.

Дополнительную информацию о новых играх и обновлениях можно найти на официальном сайте NVIDIA и в социальных сетях компании. Стоит отметить, что подписчики GeForce NOW получили возможность присутствовать на виртуальном открытии CES 6 января с выступлением основателя NVIDIA, Дженсена Хуанга.