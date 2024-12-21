Palit, партнер NVIDIA, включил эти процессоры в базу данных, указав различные модели, включая GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и варианты моделей «Ti» и «SUPER».

В базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC) появились упоминания о новых графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell", что указывает на наличие нескольких моделей в линейке. Palit, партнер компании NVIDIA, первым добавил эти графические процессоры в базу данных EEC, что обычно является предвестником предстоящего официального анонса. В листинге базы данных были перечислены все возможные модели, включая GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060, а также варианты моделей "Ti" и "SUPER".

Однако стоит отметить, что наличие в базе данных EEC не является официальным подтверждением выхода этих моделей. В некоторых случаях упоминаемые продукты не появляются на рынке. Пока еще нет точных сведений о линейке NVIDIA GeForce RTX 50, но судя по всему, она будет включать несколько моделей, предлагающих различные уровни производительности и функциональности.