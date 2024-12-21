Отсутствие генеративных функций искусственного интеллекта может иметь пагубные последствия для Apple в Китае.

По последнему отчету, интеллектуальная система Apple для iPhone, продаваемых в Китае, может оказаться недоступной для местных пользователей. Это связано с отсутствием системы ChatGPT, которая является ключевой для поддержки функциональности Apple Intelligence. Отсутствие этих генеративных функций искусственного интеллекта может иметь пагубные последствия для Apple в Китае, учитывая важность этого рынка для продаж iPhone в компании.

Однако Apple ведет переговоры с двумя китайскими гигантами - Tencent и ByteDance, чтобы преодолеть это препятствие. Если эти переговоры будут успешными, то модели ИИ от этих компаний смогут использоваться на iPhone в Китае. Однако на данный момент переговоры находятся на очень ранних стадиях.

Найти местных партнеров для внедрения генеративных функций ИИ в iPhone в Китае крайне важно для сохранения сильных позиций Siri, которая в конечном итоге будет интегрирована с ChatGPT. Это позволит совместимым продуктам без проблем использовать Apple Intelligence в разных регионах.

Однако из-за проблем с регулированием, требующих одобрения правительством, китайские покупатели останутся без возможности использовать функции генеративного ИИ без партнерства Apple с местными организациями. Это может оказаться серьезным препятствием для Apple в Китае, поскольку эти функции ИИ являются важной составляющей продуктов компании.